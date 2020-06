Quarto de hotel pega fogo em Ceilândia; vídeo

PUBLICIDADE 

Por Guilherme Gomes

No início da tarde deste sábado (6), aconteceu um incêndio no Hotel Savana, na QNN 2, em Ceilândia Sul. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), foi acionado às 12h43 para o socorro de possíveis feridos.

O incêndio atingiu um dos vinte apartamentos do Hotel. Ainda não se sabe o que provocou as chamas. O proprietário informou que não havia nenhum cliente no edifício. De acordo com os bombeiros, o fogo não vitimou ninguém.

A perícia foi chamada para o local.