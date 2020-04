Quarto caso de novo coronavírus no Valparaíso é removido para Goiânia

PUBLICIDADE 

A Secretaria municipal de saúde de Valparaíso de Goiás divulgou seu Boletim Epidemiológico nesta quarta-feira (1). Até o momento, o município conta com quatro casos confirmados.

Os três primeiros pacientes confirmados para COVID-19 encontram-se em isolamento domiciliar de acordo com a portaria N° 454 de 20/03/2020 e estão sendo monitoramentos pela secretaria.

O paciente com caso confirmado nesta quarta, foi removido em estado grave para o Hospital de campanha em Goiânia.

A população que precisar tirar dúvidas sobre a COVID-19 pode ligar para a Secretaria Municipal de Saúde no telefone: (61) 3627-1351 ou Tele saúde do Ministério da Saúde no número 136.