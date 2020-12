Quando contratar cada serviço do casamento

PUBLICIDADE

Planejar o casamento é a principal estratégia para que os noivos alcancem o sonho da cerimônia perfeita. Seja grande ou mais intimista, fazer planos, cálculos e tomar decisões nos momentos certos é fundamental para o sucesso das bodas.

É ideal começar o planejamento o mais cedo possível – de preferência, em torno de 18 a 12 meses antes. O tempo será necessário para definir as prioridades, estabelecer os responsáveis por cada serviço, elaborar as listas de convidados e de presentes e escolher o melhor site de casamento.

Ter o tempo como aliado evita atropelos, possibilita resolver imprevistos com calma, garante espaço na agenda do profissional sonhado e oferece a oportunidade de avaliar várias opções e negociar bons preços com os fornecedores. A antecedência e a organização permitem ao casal chegar ao esperado dia sem preocupação.

Entre 18 e 12 meses antes: primeiras decisões

As primeiras providências a serem tomadas quanto ao casamento são decidir a data e o definir o orçamento. Estes são os pontos de partida de todo o processo e que vão influenciar diretamente nas demais decisões que serão tomadas.

Especialistas orientam que, a partir do momento em que a ideia do matrimônio se torna uma realidade para o casal, deve-se começar a economizar. A primeira recomendação é que seja criada uma reserva exclusiva para essa finalidade, à parte das contas pessoais do casal. A estratégia dá mais controle sobre o montante destinado aos custos do casamento.

Em paralelo, outra definição importante é como será a cerimônia. Nessa etapa será verificado o agendamento na igreja ou no local de preferência dos noivos. Se a opção for por um dia em um dos meses mais concorridos, como maio e setembro, quanto antes marcar, melhor. Neste momento, se o casal deseja que a celebração seja conduzida por uma pessoa específica, vale checar a disponibilidade da data e agendar.

A partir disso, chega a hora de outra decisão que costuma exigir muito diálogo: o número de convidados. A definição é determinante para a escolha não só da igreja como do espaço para a festa.

Em torno de 10 meses antes: assessoria

Chega a hora de se inscrever em uma plataforma on-line para ajudar no planejamento. Ela colabora com dicas e facilita o contato com convidados, padrinhos e madrinhas.

“É fundamental escolher o site de casamento com antecedência para que ele seja uma ferramenta aliada no planejamento do grande dia. São mais de 150 recursos para auxiliar na jornada até o altar. Então, os noivos aproveitam melhor; principalmente a lista de presentes convertida em dinheiro e a confirmação de presença – sendo esta última fundamental no planejamento dos casais”, explica o CEO do iCasei, Luis Machado.

Neste período, se o casal optar, deve ser contratado um cerimonialista. O profissional vai orientar na definição dos serviços na contratação de fornecedores, decoração dos espaços e na organização de todos os detalhes prioritários para os envolvidos, auxiliando também no momento da cerimônia.

Entre 7 e 9 meses: buffet, trajes, fotógrafo e música

É a época para visitar as opções de serviço de buffet, verificar o menu oferecido, o orçamento e fazer a escolha.

Da mesma forma, hora de procurar ateliês, costureiras e alfaiates e as lojas especializadas. As roupas podem precisar de ajustes para ficarem perfeitas. Resolver com antecedência evita decepções.

Quem optar por um registro profissional da cerimônia e pela presença de músicos ou de DJs deve conhecer os profissionais que poderão atendê-los, verificar se o estilo combina com o casal, se há disponibilidade na data prevista e o orçamento do trabalho.

Seis meses: padrinhos, damas e pajens, salão, lua de mel e casamento civil

Padrinhos, madrinhas, damas e pajens devem ser convidados com prazo mínimo de seis meses. Eles também devem ser informados sobre os trajes que devem usar ou sobre o tipo de casamento, para que as roupas sejam adequadas à cerimônia. Caso queiram ter mais controle, os noivos podem encaminhar os convidados especiais ao mesmo local que for atender aos noivos, para evitar escolhas que destoem do que está sendo organizado.

Neste período, devem ser tomadas duas decisões importantes: o salão de beleza onde os noivos vão se preparar e a contratação do pacote para a viagem após o casamento. Ressalta-se que cotas de lua de mel podem ser uma opção de presentes dos convidados ao casal, por isso definir o destino com antecedência ajuda também em decisões futuras.

Também é o momento de procurar o cartório para começar o processo de casamento civil, com a entrega dos documentos e o agendamento da data.

Três meses: buquê, fotos, lista de presentes, convites, danças

Com o fotógrafo definido, chega o momento de fazer o ensaio fotográfico ou em vídeo de anúncio do casamento. O material poderá ser usado em convites, em uma contagem regressiva para o grande dia, no site de casamento ou como a imaginação do casal permitir.

O formato dos convites também deve ser definido com essa antecedência, uma vez que é necessário contratar uma gráfica e escolher o modelo. Nessa etapa, o número de convidados precisa ser definitivamente decidido.

Além disso, o casal deve concluir na plataforma de organização a lista de presentes de casamento. O CEO Luis Machado destaca que muitos casais descobriram que é seguro receber presentes em dinheiro. “Ganhar presentes em dinheiro é coisa séria. A segurança com o dinheiro dos casais é prioridade em uma empresa idônea. No iCasei, a transação toda tem a mesma segurança de um banco operando on-line. Além disso, o valor ganho é transferido direto na conta cadastrada, sem intermediários”, explica.

A lista de presentes não precisa ser necessariamente disponibilizada junto com a entrega dos convites que, geralmente, ocorre dois meses antes da data. Organizar a relação em uma plataforma especializada, com mais antecedência, pode facilitar para noivos e convidados, que recebem a lista on-line como save the date, uma espécie de aviso personalizado de que o grande dia está próximo.

A antecedência de três meses é o momento para decidir como será o buquê e quem o fará. Para casais que gostam de performar, é o momento de contratar um profissional de dança, para ajudar com a coreografia, se necessário.

Com a programação feita, a tarefa é monitorar se todos os serviços estão correndo como o planejado, fazer chá de cozinha, de lingerie ou ambos. Na reta final, estão previstos a última prova dos trajes, o ensaio no local da cerimônia, preparar as malas para a lua de mel e, então, curtir o grande dia.