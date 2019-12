Quadrilha que roubava nas madrugadas em Planaltina é presa

PUBLICIDADE 

Nesta quinta-feira (19) os Policiais Militares do Grupo Tático Operacional do 14º Batalhão (Gtop 34) prenderam quatro homens suspeitos de cometerem roubos em Planaltina. Durante esta madrugada a PMDF recebeu a denúncia de um quarteto roubando celulares na área das Estâncias.

O carro que estava os suspeitos foi encontrado no posto Itiquira. Os quatro suspeitos foram abordados, no interior do carro estavam um facão utilizado para cometer os roubos e um celular que estava sendo resetado.

Outra viatura compareceu no local com duas vítimas, elas reconheceram os suspeitos e afirmaram que foram roubadas enquanto voltavam do serviço. O celular pertencia a uma das vítimas.

Todos foram conduzidos para a 16ª DP, onde foi registrado o flagrante de roubo a transeunte.

Com informações da PMDF.