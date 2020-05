Quadrilha de roubo a residência é presa em fuga para Águas Lindas

PUBLICIDADE 

Quatro homens foram detidos por policiais militares do Grupo Tático Operacional do 11º Batalhão (Gtop 31), suspeitos de roubarem uma casa na QR 506 de Samambaia. Com apoio de policiais da PM do Goiás, a quadrilha foi presa enquanto fugia para Águas Lindas.

Os suspeitos trancaram a família em um banheiro e roubaram os pertences. Eles fugiram no carro das vítimas. A equipe do Gtop 31 fez o acompanhamento até a cidade de Águas Lindas (GO), onde os suspeitos foram abordados.

Todos os pertences foram recuperados e um revólver calibre 32 apreendido. A ocorrência está em andamento no Ciops de Águas Lindas.

Com informações da PMDF