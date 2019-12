Quadrilha de estelionatários é presa realizando saques e transferências bancárias na Asa Sul

PUBLICIDADE 

Três homens e uma mulher foram presos nesta sexta-feira (27), suspeitos de fazer saques e transferências bancárias mediante fraude. De acordo com a Polícia Militar, a corporação recebeu a denúncia de que dois passageiros de transporte por aplicativo estavam realizando saques em diferentes agências na Asa Sul.

Ainda de acordo com a polícia, o veículo foi localizado na 710 Sul e os dois passageiros suspeitos foram abordados. Um deles portava R$ 5.070,00 e US$ 2.000,00. O outro estava com dois cartões e extratos de saque.

Um dos suspeitos relatou à polícia que ia emprestar o dinheiro ao outro abordado. Por meio do número da conta impresso em um dos extratos, a polícia conseguiu identificar a correntista, que informou que havia acabado de receber uma ligação do gerente do banco dela informando o saque.

Os suspeitos foram novamente questionados e afirmaram que passariam o dinheiro para uma terceira pessoa que os aguardava no Aeroporto de Brasília.

No aeroporto, de acordo com a PM, um casal com atitude suspeita foi abordado. A mulher estava com um extrato da conta pessoal dela no valor de R$ 19.500,00, quantia que foi transferida momentos antes da abordagem.

Os dois suspeitos confessaram que receberiam uma quantia em espécie para fazer os saques nas agências. O casal que aguardava no aeroporto era quem ia pegar o dinheiro.

A vítima compareceu à 1ª DP e confirmou as transferências não autorizadas na conta dela nos valores de R$ 19.500,00 para a mulher e R$ 22.000,00 para a conta do homem que estava no aeroporto. Transferências de R$ 9.000,00, R$18.000,00 e R$ 17.500 também foram realizadas para destinatários desconhecidos.

Os quatro suspeitos foram autuados por furto qualificado mediante fraude e formação de quadrilha. A polícia segue com a investigação para localizar as outras pessoas que receberam as transferências.