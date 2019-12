Quadrilha de casais presa por PCDF

PUBLICIDADE 

Após deflagrar a Operação Bonnie e Clyde no último dia 24, a 1ª Delegacia de Polícia (DP), da Asa Sul, prendeu mais um casal que integrava uma quadrilha que cometia roubos a residências no Distrito Federal. Foragidos, os últimos criminosos detidos sãoWeverson Santos Henrique, 28 anos, e Jaqueline Dias Ferreira dos Santos, de 22 anos.

Pegos em flagrante no dia 25 de dezembro pela Polícia Civil, Weverson portava uma pequena quantidade de maconha, enquanto Jaqueline foi autuada por posse ilegal de arma de fogo, com um revólver calibre 38, na Estrutural. Neste dia, os dois foram encaminhados a 1ª DP. No dia seguinte, Jaqueline foi solta após audiência de custódia.

No dia 13 de dezembro, outro casal da quadrilha, Carlos Augusto Pereira do Vale, 35 anos, e Amanda Beatriz Rosa Pereira, 18 anos, agiram juntamente com Weverson e Jaqueline. A quadrilha rendeu uma família (pai, mãe e dois filhos) em uma casa na 708 Sul, por volta de 15h. Carlos eWeverson utilizavam um revólver calibre 38 para controlar as vítimas. Durante o crime na Asa Sul, os bandidos roubaram da residência duas TVs 42’, uma TV 47’, quatro celulares, joias, dois notebooks, R$ 1 mil em espécie, e um automóvel Honda Fit. Poucas horas depois do crime, o Honda Fit furtado foi encontrado por agentes da PCDF no SIA, com digital positiva no veículo para Carlos Augusto.

O delegado da 1ª DP, Ronney Teixeira Marcelo, informa como era feito o crime. “Temos a informação de que saíram com o intuito de praticar o crime na Asa Sul. Quando eles estavam transitando pelo local, (com um Corsa prata), viram uma casa com o portão aberto tendo uma oportunidade de roubo.

Carlos Augusto e Amanda levaram todo o material roubado no Honda Fit para a casa dos quatro, localizada na Estrutural, onde eles moravam juntos. Ao chegarem por lá, deram aviso para os outros dois (na casa da 708 Sul), que também deixaram a residência levando o veículo que foi o carro que utilizaram para chegar até o local do crime”, detalha Ronney sobre o sobre o crime.

Poucas horas depois do crime, o Honda Fit furtado foi encontrado pelos agentes da PCDF no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA). “Carlos Augusto teve resultado positivo para a digital dele. E também apresentamos algumas fotografias dos suspeitos para a família e reconheceram dois dos autores, o Weverson e o Carlos”, acrescenta o delegado, que confirma o registro da ocorrência por parte da família na 1ª Delegacia de Polícia.

Histórico criminal

Segundo o delegado Ronney, os autores furtaram outra residência em Vicente Pires, no início de novembro, quando levaram uma TV, notebook, um narguilé e suplementos alimentares. Os criminosos arrombaram a porta, mas não havia ninguém em casa.

Outro crime de roubo em residência foi registrado recentemente, em Valparaíso, no Entorno do DF. Com o mesmo modus operandi, cometido pelos quatro integrantes. A 1ª DP não soube informar a data do ocorrido.

“Este grupo é muito bem organizado, com divisões de tarefas. Os dois homens sempre armados, e as mulheres entravam posteriormente na residência e eram ordenadas a fazer a limpa dos objetos. É uma reunião de quatros pessoas bem delineada nas tarefas. A dica que a gente dá é evitar dar oportunidades aos criminosos. Se for sair de casa, deixe para abrir o portão imediatamente no momento em que for sair. Quando for entrar em casa, olhe ao redor para ver se tem por perto suspeito. Abra o portão e entre rápido, fique ligados nos retrovisores”, orienta o delegado Ronney.

Todos os criminosos foram enquadrados por organização criminosa armada, com pena de 3 a 12 anos, e roubo majorado de 4 a 10 anos (quando a pena prevista do crime é aumentada). Amanda é a única que foi solta, no dia 29, por conta da prisão temporária de cinco dias. Weverson e Carlos Augusto estão em prisão preventiva, e Jaqueline cumpre prisão temporária. A Operação Bonnie e Clyde faz alusão a um casal de criminosos norte-americanos que viajava pela região central dos Estados Unidos cometendo roubos.