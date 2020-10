Publicado decreto que flexibiliza comércio no DF

PUBLICIDADE

Willian Matos e Marcus Eduardo Pereira

O decreto que permite que o comércio funcione sem restrição de horário foi publicado na manhã desta sexta-feira (9) no Diário Oficial (DODF). Os shoppings centers passam a funcionar das 10h às 22h e as lojas de rua, conforme autorizado em alvará emitido pela administração pública.

No caso de bares e restaurantes, o texto passa a permitir mais de seis clientes sentados na mesma mesa. No entanto, os estabelecimentos ainda estão recomendados a higienizar cardápios, privilegiar a ventilação natural do ambiente e limpar cadeiras e mesas de uso coletivo regularmente.

A medida visa dar mais conforto para consumidores e criar oportunidades aos empresários para as vendas de final de ano. No caso das lojas em shoppings, são duas horas a mais de portas abertas.

Os protocolos de segurança, como a não aglomeração de pessoas, o uso obrigatório de máscaras, a aferição de temperatura na entrada dos centros comerciais e a disponibilização de álcool gel, seguem obrigatórios.

Receita volta a atender presencialmente

Outra medida de flexibilização tomada pelo GDF é a reabertura das agências de atendimento da Receita Federal para assistência presencial. Elas poderão voltar a receber cidadãos a partir desta sexta (9), com efetivo reduzido.