Publicado decreto que desobriga bares e restaurantes a fecharem 23h

O GDF publicou, nesta quinta-feira (4), um decreto que derruba a restrição quanto ao horário de funcionamento de bares e restaurantes. Agora, os estabelecimentos não precisam mais fechar às 23h.

As medidas de prevenção à covid-19, no entanto, foram reforçadas. Bares e restaurantes terão que disponibilizar uma pia com sabonete líquido, papel toalha e lixeira sem acionamento manual para que os clientes lavem as mãos. Também é preciso oferecer álcool gel 70% no balcão de serviço.

Caso não seja possível ofertar a pia, deve-se colocar o álcool gel 70% no início e no final do balcão de serviço.

A flexibilização vem após a associação responsável pelos estabelecimentos recorrer ao GDF, informando que o faturamento foi prejudicado com a restrição. O decreto que obrigava os bares e restaurantes a fecharem até 23h era válido desde o dia 1º de dezembro de 2020 e foi publicado como medida de prevenção à covid-19.

Zoológico

O funcionamento do Zoológico de Brasília também foi flexibilizado. Antes, o local só abria de quinta a domingo e feriados. Agora, o Zoológico fica autorizado a funcionar de terça a domingo e feriados, das 9h às 17h.

A restrição da capacidade continua: só são permitidas 1,5 mil pessoas por dia.

Estacionamento

O decreto publicado nesta quinta (4) também extingue a regra que limitava a 50% o funcionamento dos estacionamentos dos shopping centers do DF. A partir de hoje, estes estabelecimentos poderão oferecer a capacidade total para os visitantes.