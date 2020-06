Publicada licitação para terceirização da alimentação escolar no DF

PUBLICIDADE 

O Governo do Distrito Federal (GDF) publicou licitação para contração de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação escolar e nutrição. Desta forma, a alimentação na rede pública de ensino do DF deve ser terceirizada.

A empresa terá de apresentar condições para aquisição, guarda, preparo e distribuição de alimentação balanceada e em condições higiênico-sanitárias adequadas. O valor estimado da licitação é de R$ 375 mil (R$ 375.061.167,36, mais precisamente).

As empresas interessadas podem se cadastrar a partir desta segunda-feira (1). O edital poderá ser retirado no site https://www.comprasgovernamentais.gov.br ou visualizado no seguinte caminho: www.se.df.gov.br /acesso a informação / licitações / pregões sistema registro de preços. A abertura das propostas ocorre às 10h do dia 1º de julho.