PSB entra com recurso no STF para tirar José Gomes da CLDF

O Partido Socialista Brasileiro (PSB) entrou com recurso junto ao Supremo Tribunal Federal (STF), nesta terça-feira (17), para derrubar a liminar que permitiu o retorno do deputado distrital José Gomes (PSB) à Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF).

O mandato do parlamentar foi cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-DF) e pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob a alegação de suposto abuso de poder econômico, no ano de 2018.

O caso vai ser analisado pelo ministro do STF, Dias Toffoli. O pedido feito pelo PSB tem o objetivo de colocar a também deputada distrital, Luiza de Paula (PSB) novamente na CLDF. A parlamentar assumiu a vaga de José Gomes no último dia 16 de outubro.