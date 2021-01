Provas do PAS 1 e 2 são adiadas pela UnB

PUBLICIDADE

João Paulo de Brito

[email protected]

Devido o aumento dos casos de contminação da Covid-19 no Distrito Federal e no Brasil, a Universidade de Brasília (UnB) optou pelo adiamento da realização dos exames do Programa de Avaliação Seriada (PAS) – etapas 1 e 2. As provas estavam marcadas para acontecer nos dias 21 e 14 de março, respectivamente.

Com a mudança, os exames foram remarcados para as datas 20 de junho (PAS 2) e 27 de junho (PAS 1). Quanto a terceira etapa do programa – PAS 3 – a realização da prova foi mantida e vai ser realizada no dia 7 de março.

Diêgo Madureira, decano de Ensino de Graduação da UnB, , explica que a medida não afetará os candidatos, pois os resultados da avaliação não serão utilizados para entrada no processo seletivo de 2021.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“O mesmo não é válido para a etapa 3. Os aprovados no PAS representam 50% dos ingressos anuais da Universidade, então, é necessário que as provas ocorram em tempo hábil para a chegada desses futuros calouros no 1º e no 2º semestres de 2021”, informou Diêgo Madureira. O início do 1º semestre de 2021 ainda não tem data marcada para acontecer.

Anteriormente, a UnB já tinha tomado medidas para assegurar que as medidas sanitárias fossem cumpridas durante a aplicação das provas, principalmente, com a divisão das etapas em finais de sema diferentes. Devido o adiamento, a expectativa é que a segurança seja reforçada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com informações da UnB Notícias