Provas de vida voltarão a ser realizadas em janeiro de 2021

O Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev-DF) determinou que as provas de vida de aposentados e pensionistas devem voltar a ser realizadas em 4 de janeiro de 2021. A suspensão das provas ocorreu como medida para manter o isolamento social e conter o avanço da pandemia do coronavírus.

A informação foi divulgada por meio de uma portaria que foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal desta quinta-feira (17).