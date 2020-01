Protesto: estudante ocupam W3 contra aumento das passagens

PUBLICIDADE 

Por Paula Beatriz

Na noite desta terça-feira às 19h, estudantes e integrantes do Movimento Passe Livre ocuparam a W3 para protestar contra o aumento das passagens de ônibus e metro no DF.

Os manifestantes se reuniram na Praça do Índio e seguiram para W3 Sul sentido Asa Norte. O objetivo é chegar na Rodoviária do Plano Piloto. Um congestionamento se formou. A Polícia Militar observa a manifestação.

O protesto ocorre um dia depois de a tarifa ser aumentada em 10%. Viagens de metrô e de ônibus de integração, que custavam R$ 5, passaram para R$ 5,50. Os ônibus de R$ 3,50 agora custam R$ 3,85, e as passagens de R$ 2,50 foram para R$ 2,75.

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha disse mais cedo que o reajuste é necessário para diminuir o deficit no setor.

“A medida é necessária. Houve um aumento no valor do combustível e no ano passado absorvemos o reajuste dos trabalhadores do setor. Não tivemos greve em 2019, uma coisa rara no DF, mas precisamos equilibrar as contas da Secretaria de Mobilidade para que a gente possa pagar às empresas. No ano passado, nós quase não conseguimos fechar as contas do transporte no fim do ano”, disse Ibaneis Rocha.