Prorrogado até 3 de maio o atendimento emergencial no Hospital Veterinário

Boa notícia para quem tem algum animal de estimação em situação que requeira cuidado imediato: o Instituto Brasília Ambiental (Ibram), por meio de uma instrução normativa publicada na sexta-feira (3), prorroga até 3 de maio o expediente para atendimentos emergenciais no Hospital Veterinário Público (Hvep).

O horário disponível é das 8h às 15h, enquanto o período das triagens vai até as 13h. Retornos e cirurgias já agendadas não sofreram alterações. A medida está em conformidade com o Decreto n°40.583/2020, do governador Ibaneis Rocha, que, publicado no dia 1°, prorroga o isolamento social até o início de maio, em função da pandemia do novo coronavírus.

Precaução

“Esse tutor que trouxer o seu cão ou gato deve, de preferência, não pertencer ao grupo considerado de risco, pois mesmo com a restrição de acesso, temos observado muitos idosos trazendo os animais”, adverte a diretora técnica do Hvep, Mayara Cauper.

A abertura do hospital apenas para as situações de emergência se faz necessária, pois em dias normais há uma grande concentração de pessoas no local, o que potencializa o risco de transmissões da Covid-19. As medidas previstas na instrução normativa que institui a prorrogação poderão ser reavaliadas a qualquer momento.

O Hvep está localizado no Parque Lago do Cortado, em Taguatinga Norte. O acesso pode ser feito pela QNF 14, ao lado do Sesi. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail: dicon@ibram.df.gov.br.

As informações são da Agência Brasília