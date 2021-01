Projeto solidário “Doe Sangue, doe Vida” tenta amenizar queda nas doações de sangue

PUBLICIDADE

Preocupados com os níveis dos estoques de sangue em todo o Brasil, hemocentros de diferentes regiões tentam sensibilizar a população para a importância da doação de sangue. Para apoiar a causa e levar doações ao Hemocentro de Brasília, o TGS Solidário promove mais uma edição do projeto Doe Sangue, doe Vida, no dia 29 de janeiro – esta já é a 5ª edição do projeto, que já salvou mais de 360 vidas com as doações de sangue.

Uma van disponibilizada pelo Hemocentro levará os voluntários até o local no dia da ação. “O procedimento para doação de sangue é simples, rápido e totalmente seguro. Não há riscos para o doador, porque nenhum material usado na coleta do sangue é reutilizado, o que elimina qualquer possibilidade de contaminação”, explica Amanda Cortez, coordenadora do TGS Solidário.

A voluntária Bruna Alexandre estava à espera de uma nova oportunidade para fazer sua doação: “Comecei a doar sangue a partir das ações do TGS Solidário. Além de ser seguro e indolor, é algo tão gratificante, que me faz

querer sempre participar. Doar sangue é doar vida. Que cada gota de sangue, seja uma gota de esperança!”, afirma.

Para que esse movimento de solidariedade e amor ao próximo continue, o TGS Solidário disponibilizou vagas para a primeira ação solidária do ano, disponíveis em https://tgssolidario.com.br/acao/5-edicao-doe-sangue-doe-vida.

Para checar restrições, recomendações e informações sobre a doação de sangue, acesse https://bit.ly/39xx7VL.

Serviço

5ª edição do projeto Doe Sangue, doe vida!

29 de janeiro de 2021

13h40

Ponto de encontro: Taguatinga Shopping – de onde a van disponibilizada pelo

Hemocentro sairá pontualmente às 14h.

Inscrições e informações: https://bit.ly/39LGtgy, @tgssolidario ou pelo telefone (61) 99974.4020 (WhatsApp).

*É obrigatório o uso de máscara de proteção durante toda a ação.