Projeto independente doa mais de 6 mil máscaras de tecido para Secretaria de Saúde do DF

Por Mateus Souza

O projeto Brasília Maior que o Covid (BMC) começou pela internet e vem auxiliando no combate ao novo coronavírus de forma independente e sem fins lucrativos. A iniciativa irá doar, nesta terça-feira (12), 6.600 máscaras de tecido à Administração Central da Secretaria de Saúde.

A doação das máscaras será direcionada às unidades de saúde da rede pública que estão com escassez do equipamento de segurança e é destinada aos profissionais de saúde, pacientes e acompanhantes.

O BMC foi criado em março de 2020 com o objetivo de dar suporte às equipes de saúde do DF no que tangue à crise causada pela pandemia. O grupo age de maneira independente e sem fins lucrativos.

O projeto já realizou a distribuição de 13.265 máscaras de acrílico, 9.678 máscaras de pano e 4.500 máscaras cirúrgicas para os serviços de saúde da cidade, e também 34 cestas básicas para famílias de baixa renda.

Além disso, conta com um time de engenheiros que estão focados em reproduzir peças de ventiladores mecânicos e construir um respirador por inteiro, com baixo custo.

Confira mais detalhes do projeto acessando o Instagram: @bsbmaiorquecovid.