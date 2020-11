Projeto Hotelaria Solidária é premiado internacionalmente

PUBLICIDADE

Criado pela Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus), o programa Sua Vida Vale Muito – Ação Hotelaria Solidária foi reconhecido como um modelo no enfrentamento à Covid-19. Pelo destaque, a iniciativa ganhou o Prêmio Mundial de Turismo Responsável 2020 na categoria “Vizinhos e funcionários altamente recomendados” e recebeu, ainda, a menção “Elogiado”. A premiação é promovida pela WTM (World Travel Market).

O programa foi desenvolvido entre abril e julho deste ano e hospedou, durante 90 dias, 300 idosos em um hotel de Brasília. Após esse período, a Sejus manteve o acompanhamento virtual dos idosos e, um mês após o retorno deles aos seus lares, deu início à etapa itinerante do programa.

Agora, as equipes da Sejus percorrem as cidades do DF para levar saúde e cidadania aos idosos e seus familiares. Até o momento, já foram realizados mais de 3,8 mil atendimentos, nas regiões de Ceilândia, Sobradinho II, Itapoã, Estrutural e Samambaia.

A premiação

“Ficamos honrados em ter o nosso trabalho reconhecido em nível internacional”, destacou a secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani. “O Governo do Distrito Federal se empenhou muito para implementar essa iniciativa e transformar a vida dos 300 idosos atendidos”.

Entregue em cerimônia virtual, o Prêmio Mundial de Turismo Responsável pesquisa e reconhece as melhores iniciativas de diferentes países para o desenvolvimento do setor turístico. Neste ano, por causa da Covid-19, a organização alterou os critérios e decidiu homenagear os projetos criados para enfrentar a pandemia do novo coronavírus.

As informações são da Agência Brasília