Projeto de Modernização da Carreira de Assistência à Saúde é enviada a CLDF

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, encaminhou nesta sexta-feira (12), para a Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) o Projeto de Modernização da Carreira de Assistência à Saúde.

O projeto seguiu para o o presidente da Casa, Rafael Prudente, e no documento, solicita a matéria, com fundamento no art. 73 da Lei Orgânica do DF, seja apreciada em regime de urgência.

Com essa aprovação, a medida vai atingir diretamente um total de 10.661 servidores, sendo 2.887 especialistas, 5.841 técnicos em saúde e 1.933 auxiliares de saúde.

O documento ainda indica que os servidores com qualificação superior à do concurso prestado no passado possam ser reconhecidos pelo Estado, o que evitaria a evasão e o déficit de profissionais.