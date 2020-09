Projeto da Secretaria de Saúde com Ministério promove teleconsultas no DF

PUBLICIDADE

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal e o Regula Mais Brasil, do Ministério da Saúde (MS), ofertam atendimento por teleconsultas aos pacientes da rede pública. Os médicos do Hospital Sírio-Libanês efetuam o atendimento por meio da parceria do MS com a rede de hospitais. O projeto interno de consulta on-line teve início em alguns estados e no Distrito Federal.

O projeto é uma tentativa de minimizar a crise sanitária provocada pela pandemia com um atendimento que mantenha os médicos em uma condição segura. Por meio das teleconsultas, os profissionais de saúde poderão contribuir para proteger a população da exposição à Covid-19. As orientações também tem o intuito de manter os pacientes seguros e saudáveis, enquanto seguem com os tratamentos.

O atendimento virtual é cedido de acordo com um protocolo de classificação da Secretaria de Saúde e do Ministério da Saúde que avaliará o quadro clínico do paciente.

para ter acesso a modalidade de atendimento, o usuário deve procurar uma unidade de saúde de referência. Após ser atendido por um médico da família, o paciente será avaliado acerca da necessidade do acompanhamento. Caso seja confirmado a necessidade, o usuário será encaminhado para a Atenção Secundária onde ocorrerá a inserção no sistema de regulação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O atendimento via teleconsulta fica disponibilizado nas seguintes especialidades: ortopedia (geral), cardiologia, endocrinologia, neurologia, neurologia pediátrica, cirurgia vascular (geral).