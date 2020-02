Projeto colore paradas de ônibus de Taguatinga com grafites

PUBLICIDADE 

O servidor da Administração Regional de Taguatinga, Elom, através do projeto Arte nas Paradas, dá cor e vida aos pontos de ônibus da região. Em seis meses, 36 paradas entre QNJ, QNL, Hélio Prates e Pistão Sul foram revitalizadas.

Elom conta que vai se inspirando de acordo com os temas que a própria população dá. “Ouço a população cada vez que pinto uma parada e vou pegando os temas de que eles mais falam”, afirma o artista, que vem trocando os cartazes poluentes por arte e cores vivas.

Memória e temas pontuais

“O Mercado Norte tem toda uma história, assim com a SAB, que era um mercado público bem tradicional”, comenta Elom. “Esse trabalho é para resgatar a memória da cidade e ficar registrado nas paradas de ônibus, além de falar sobre temas importantes, como o combate à violência contra a mulher.”

O material para a pintura dos abrigos é dividido entre os próprios funcionários da administração ou em parceria com a comunidade, que faz doações. No fim, ganham todos, com paradas de ônibus mais atraentes.

Em média, o trabalho em um abrigo leva um dia para ser concluído. A meta, porém, é ambiciosa. “Queremos reformar todas elas”, informa o administrador de Taguatinga, Geraldo Cesar de Araújo, que reforça a meta de Elom: “Nesses espaços, aproveitamos para tratar de temas compatíveis com a comunidade e o ambiente em que vivem”.

Dia a dia, essa arte a céu aberto tem conquistado moradores e o público em geral. É o caso do vigilante Daniel Castro, que, ao apreciar as pinturas, aproveitou para observar: “Falta educação por parte da população. Assim fica um ambiente mais legal. Melhor assim do que com os cartazes”.

Com informações da Agência Brasília