Projeto Brasília Iluminada acontece até o dia 17

O Brasília Iluminada, projeto inédito que traz a magia das festas de fim de ano para a capital federal, segue até 17 de janeiro encantando brasilienses e visitantes. A iniciativa é do Governo do Distrito Federal, com atividades coordenadas pelas secretarias de Economia, Turismo, Cultura e Desenvolvimento Social.

Ao todo, o projeto conta com mais de 400 mil metros quadrados de área enfeitada com árvores luminosas, sendo uma com 32 metros de altura; velas gigantes; cinco caixas de presentes, uma com 10 metros de altura; um presépio com 14 personagens em escala real, próximo a Catedral Rainha da Paz, ao lado de estandes com artesanato; e muitas luzes entre a Esplanada dos Ministérios e o Eixo Monumental.

As atrações musicais ficam por conta dos artistas locais, que sobem ao palco do Céu de Brasília (ver programação abaixo), point cultural localizado na Praça do Cruzeiro. Ao longo do projeto, o espaço deve receber 450 artistas, com shows de música, dança e poesia. Tudo seguindo as medidas de segurança impostas pela pandemia, como o distanciamento de pelo menos dois metros entre as pessoas e uso obrigatório de máscara pelos visitantes e colaboradores.

Quem já visitou a atração, comemora. “Brasília está linda e nos enche de orgulho. E no encerramento de um ano com tantos desafios como esse, nada melhor que recebermos 2021 com um espetáculo de luzes e cores. Já fiz todo o percurso de carro e agora vou levar minha irmã, cunhado e sobrinho que estão chegando de São Paulo”, disse Ligiane de Oliveira, que vê no projeto um importante start para a cidade se consolidar também como destino paras as festas de fim de ano.

A secretária de Turismo, Vanessa Mendonça, destacou os esforços do governo para a construção do projeto. “Deixo um agradecimento especial ao nosso governador Ibaneis Rocha, que vem transformando e ressignificando a nossa capital federal, inclusive com estratégias importantes como essa para fortalecer nossa cidade como destino turístico. É a primeira vez que Brasília recebe um projeto natalino tão grandioso e temos orgulho de ter transformado esse sonho em realidade, principalmente no encerramento de um ano tão difícil. Brasília Iluminada é um verdadeiro sucesso e vamos celebrar a chegada de um ano novo com muita esperança e gratidão, seguindo todos os cuidados necessários”, disse Vanessa.

Veja programação do Céu de Brasília:

02/01/2021

17h30 Quinteto de cordas Trilha de Cinema

18h30 Banda do Seu Manolo

03/01/2021

17h30 Quinteto de Sopros – Maxuel Suzuki

18h30 Quarteto de Cordas

06/01/2021

17h30 Duo Harpa e Oboé

18h30 Quarteto de flautas

19h30 Duo Flauta e Piano

07/01/2021

17h30 Diana Trio

18h30 Duo Tomé Cerqueira

19h30 Regional Segura Elas

08/01/2021

17h30 Trio Jazz Bravissimo

18h30 Duo PianoCello

19h30 Ballet Grupo de Bailarinos de Brasília

09/01/2021

17h30 Alysson Takaki

18h30 Jazz In Duo

19h30 Orquestra Gmund

10/01/2021

17h30 Barroco

18h30 Mousiqué

19h30 Ballet Grupo de Bailarinos de Brasília

15/01/2021

17h30 Nordeste – a poesia do Sertão com Nilson Freire

18h30 Quinteto de Cordas e Trompa

19h30 Beethoven 250 anos

16/01/2021

17h30 Carol Nogueira quarteto

18h30 Quarteto Rose

19h30 Ballet Grupo de Bailarinos de Brasília

17/01/2021

17h30 Coral de Cegos do Projeto Waldir Azevedo

18h30 Orquestra Sopros da OFB

19h30 Ballet Grupo de Bailarinos de Brasília

As informações são da Agência Brasília