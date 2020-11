Projeto aprovado prevê assistência psicológica nas escolas do DF

PUBLICIDADE

Unidades de ensino públicas e privadas do Distrito Federal, a partir de 200 alunos, deverão manter profissionais de Psicologia Escolar e Serviço Social durante os períodos de atividades regulares, para atender alunos e profissionais da educação. A medida consta do projeto de lei no 1.250/2020, de autoria da deputada Jaqueline Silva (PTB), aprovado em segundo turno e redação final, durante a sessão remota da Câmara Legislativa desta terça-feira (10).

Segundo a parlamentar, “toda assistência aos estudantes, professores e demais trabalhadores da área educacional será fundamental a partir dos impactos da pandemia da Covid-19”. O acompanhamento psicológico e assistencial deverá ocorrer, preferencialmente, no turno contrário ao do aluno, de acordo com a norma, que seguirá para sanção do governador para virar lei.

Com informações da CLDF