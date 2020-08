Projeto adapta-se para difundir cultura popular no DF

PUBLICIDADE

Por Gabriela Gallo/Agência de Notícias UniCeub

Com as medidas de distanciamento social, os eventos culturais precisaram ser suspensos ou limitados em todo o país. Isso obrigou diversos artistas, que tinham a oportunidade, a migrarem para a internet. O mesmo acontece com o projeto “Ocupação Horizontal do Complexo Cultural de Planaltina” que tem como objetivo oferecer oficinas com mestres e mestras da cultura popular do DF e de outros cantos do País. Idealizado por Rodrigo Werneck, percussionista no Baque Angola – grupo de Maracatu do Distrito Federal – e Comboio percussivo, o projeto foi aprovado em 2019 pelo Fundo de apoio à Cultura (FAC) na modalidade Ocupação. “Um projeto que era pra ser totalmente presencial, do olho no olho, essa questão de de passar o conhecimento dos nossos ancestrais para pessoas específicas foi pro on-line, então a gente ta conseguindo atingir muito mais pessoas do que anteriormente” afirmou o organizador do evento otimista.

O evento acontece toda sexta-feira até dia 9/10 em seu canal do youtube sempre às 17h. Serão oferecidas oficinas virtuais com os mestres e os alunos interessados podem ganhar um certificado de participação, basta assinar o formulário. O documento será entregue em até uma semana após a disponibilização da oficina e também ficará aberto até a segunda-feira após a exibição da aula, dando tempo para quem assistir e ainda quiser garantir o comprovante de participação.

O DF é conhecido por sua diversidade, inclusive quando se trata de expressões culturais oriundas de matrizes africanas e indígenas. Aqui surgiram figuras como o grupo “Seu Estrelo e o Fuá do Terreiro” e a mestra de cultura popular Martinha do Coco, conhecida por mesclar ritmos de Pernambuco – Coco, Ciranda e Maracatu – com suas experiências no Cerrado. Confira um de seus trabalhos abaixo:

A primeira oficina será ministrada por Larissa Umaytá, pandeirista e referência candanga quando o assunto é Pandeiro Popular.“O pandeiro é um instrumento muito popular tem uma característica muito forte dentro da cultura brasileira, está presente no samba, no choro, no forró e no baião. Podemos colocar ele em todos os ritmos que a gente quiser e puder” afirma a musicista.

A falta de instrumentos não é um problema na participação das oficinas. Rodrigo comenta que não se começa as manifestações com instrumentos, mas sim na vontade de aprender. “Começa sempre sem instrumento porque a gente é corpóreo, a gente consegue dar percussão corporal e atingir todos esses objetivos”, ele afirma.

Além das oficinas culturais, também será oferecida a oficina de produção cultural, desde a elaboração até a prestação de contas, ministrada por Thiago Fanis e a de Tradução de Libras (Linguagem Brasileira de Sinais, para garantir processos de inclusão) na Cultura Popular, apresentada por Virgílio Soares.

Atividades:

Oficina de Pandeiro Popular, com Larissa Umaytá

Oficina de Percussão do Oeste Africano, com Nanãn Matos

Oficina de Projetos Culturais, com Thiago Fanis

Oficina de Tradução de Libras para a Cultura Popular, com Virgílio Soares (PB)

Oficina de Tambor Afro-Mineiro, com Mário Jorge (MG)

Oficina de Coco de Roda, com Martinha do Coco (PE)

Oficina de Samba Pisado, com Tico Magalhães (PE)

Oficina de Maracatu, com Mestre Hugo (PE)

Oficina de Tambor de Crioula, com Mestre Chico (MA)

Supervisão de Luiz Claudio Ferreira