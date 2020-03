Projac não libera trabalhadores, diz Leo Dias

PUBLICIDADE 

Nesta semana a Rede Globo suspendeu as gravações de todas as novelas e de todos os trabalhos no complexo que abriga os estúdios da emissora, devido a pandemia de coronavírus. Para tentar conter a transmissão por Covid-19, a Globo anunciou mudanças no trabalho do Projac.

Segundo Leo Dias, apenas os funcionários da limpeza, segurança, maquinaria, pintores, brigadistas e serviços gerais não foram liberados do trabalho. Artistas tiveram permissão para deixar os estúdios por um período.