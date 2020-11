Programa Sua Vida Vale Muito é realizado em Santa Maria

PUBLICIDADE

Desta quinta-feira (19) até sábado (21), Santa Maria recebe a sexta edição do programa itinerante Sua Vida Vale Muito, promovido pela Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus). As atividades, nos dois dias, serão realizadas das 9h às 17h, na sede da administração da cidade – Quadra Central 01, próximo ao restaurante comunitário local.

Além dos atendimentos de saúde e cidadania, o evento oferecerá atrações comemorativas ao Mês da Consciência Negra. “Esta edição é especial”, destaca a secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani. “Vamos fortalecer a cultura afro-brasileira, dando espaço para os artistas locais e uma oportunidade para os moradores conhecerem mais sobre essa cultura tão rica e que faz parte da nossa história”.

Entre as atividades culturais programadas, haverá feira afro-empreendedora, oficinas de tranças, turbantes, grafite e percussão. “Essa ação nasceu para levar cuidados de saúde e orientações sobre a Covid-19 para os idosos e suas famílias, mas a cada evento conseguimos ampliar os serviços e atividades oferecidas à nossa população”, explica a secretária.

Atendimentos

O programa vai oferecer atendimentos gratuitos com médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, nutricionistas e outros profissionais voluntários. Quem comparecer ao evento poderá também emitir a primeira via da identidade e fazer os agendamentos dos demais serviços do Na Hora, que estará com uma estrutura montada no espaço. Será oferecido ainda atendimento social e psicológico às vítimas de violência, por meio do programa Pró-Vítima.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Criada em agosto, a ação itinerante já passou por Samambaia, Estrutural, Ceilândia, Sobradinho II e Itapoã. Já foram registrados mais de 3,8 mil atendimentos, nas cinco cidades.

As informações são da Agência Brasília