Programa Sanear-DF recolhe equipamentos e mobiliários sem uso em hospitais para liberar espaço

Com o intuito de combater a proliferação da dengue e do novo coronavírus, O programa Sanear-DF, coordenado pelas secretarias das Cidades e de Governo e pela Diretoria de Vigilância Ambiental (Dival), tem atuado desinfetado diversos espaços públicos pelo Distrito Federal. A partir desta semana, o programa terá mais uma responsabilidade: retirar mobiliários e equipamentos sem recuperação de dentro das unidades hospitalares, para que o espaço seja ampliado. Com informações da Agência Brasília.

As equipes do Sanear-DF atuaram nos hospitais regionais de Planaltina e Sobradinho, na segunda e terça-feira passadas. “A proposta é otimizar os espaços, inclusive com a possibilidade de abrirmos mais leitos”, explica o secretário das Cidades, Fernando Leite.

Nessas duas unidades foram recolhidos mais de 500 equipamentos sem uso, que estavam se acumulando. “Todos foram catalogados e encaminhados para o depósito da Secretaria de Saúde no SIA”, detalha Leite. Segundo ele, no futuro, com os recursos angariados na venda dos objetos, a população volta a ser beneficiada com a aquisição de novos equipamentos.

Para o subsecretário de Atenção Integral à Saúde, Luciano Moresco, a ação é fundamental principalmente nesse momento de pandemia. “Esses materiais estão acumulando sujeira dentro das unidades e não têm mais serventia nenhuma”, diz. “Com a ajuda do Sanear, estamos melhorando os ambientes e aumentando a segurança de pacientes e servidores com áreas mais livres”, completa.

No cronograma de atividade das equipes, estão os 14 hospitais regionais, as unidades básicas de saúde (UBS) e, ainda, as unidades de pronto atendimento (Upas). Na próxima semana, eles devem voltar a atuar em Planaltina e, também, em Samambaia e Taguatinga.

Cautela

Para atuar nas unidades de saúde, as equipes do Sanear-DF foram treinadas pela Dival. “Tudo é feito dentro de um controle sanitário necessário para essa situação de pandemia. Todos estão usando Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e foram treinados para atuarem dentro das unidades”, explica o chefe da vigilância ambiental, Edgar Rodrigues.

Nesta semana, nos dois hospitais regionais, dez trabalhadores e dois caminhões foram deslocados para cada ação. “O trabalho dentro de um hospital demanda uma operação cautelosa, para não expor ninguém a riscos”, acrescenta Fernando Leite. Ele ainda destaca que as equipes devem voltar aos dois locais até o final da próxima semana para sanitização dos espaços limpos.

Na Hora

O secretário das Cidades, Fernando Leite, ainda destaca que nesta tarde desta sexta-feira (15), as equipes do Sanear-DF vão atuar na aplicação dos produtos de desinfecção em oito agências do Na Hora. “Já fizemos as 19 Agências do Trabalhador, e até o final da tarde deste sábado (16) faremos essas outras oito centrais de atendimento ao cidadão”, explica.

Na lista de serviços, estão as unidades do Na Hora em Brazlândia, Ceilândia, Gama, Riacho Fundo, Rodoviária do Plano Piloto, Sobradinho, Taguatinga e Setor Comercial Sul.

Parceria

O secretário comemora ainda a parceria firmada com o Exército Brasileiro para ampliar as ações do Sanear-DF. “É gratificante ver que poderemos ajudar ainda mais a saúde nesse momento tão delicado”, lembra. De acordo com ele, já na próxima semana, 120 soldados começam a ser treinados para atuar tanto nas ações de sanitização como na identificação e combate aos focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como a dengue.

“Iniciamos a capacitação teórica e prática, na quinta-feira (21). Inicialmente, passaremos por quatro quarteis”, detalha. Segundo ele, às novas equipes de militares, caberão a desinfecção diária de pontos de grande circulação de pessoas, como hospitais, terminais rodoviários e estações do metrô.