Programa recupera 17 km de estradas no Núcleo Rural Rajadinha

PUBLICIDADE

Esta semana, por meio do programa GDF Presente, o Núcleo Rural Rajadinha, em Planaltina, recebeu uma atenção especial do Governo do Distrito Federal (GDF). As estradas de terra da região, danificadas pelas chuvas, estão sendo patroladas e recuperadas pelo programa. A recuperação de mais de 17 kms de vias vai beneficiar os cerca de 3 mil moradores das chácaras do núcleo rural, distante 40 quilômetros da Rodoviária do Plano Piloto.

O núcleo está dividido em Rajadinha 1,2 e 3 e as vias sem pavimentação de todos eles receberão ajustes. A equipe de Polo Norte já finalizou o trabalho no Núcleo Rural Rajadinha 2, que tem cerca de 4 km de estradas, facilitando o acesso à unidade básica de saúde da região. E avançam no nivelamento de terra da estrada principal do Núcleo Rural Rajadinha 1, que tem 8 km de vias sem asfalto.

Para evitar a ocorrência de enxurradas e alagamentos, o GDF Presente também constrói saídas de águas pluviais e limpa bacias de contenção. “Começamos pelo Rajadinha 2 que tem o posto de saúde e estamos trabalhando no Rajadinha 1, onde a via é mais longa, mas vamos fazer as três partes do núcleo rural que estava precisando de nós”, afirma o coordenador do polo, Ronaldo Alves. “Rotineiramente estamos melhorando as estradas rurais, mas a chuva estragou tudo”, ressalta.

A via principal do Núcleo Rural Rajadinha 1 liga a DF-150 à DF-130 e é usada como acesso para a Escola Classe Rajadinha, que tem 300 alunos matriculados. Além disso, é usada pelos produtores rurais da região para o escoamento da produção de hortifrutigranjeiros. “O Núcleo Rural é uma região de chácaras que produzem. Esse trabalho é muito importante para o trânsito de caminhões”, afirma Paulo Cabral, chefe de gabinete da Administração Regional de Planaltina, administrador interino. “Também estamos trabalhando para a Volta às Aulas”, diz.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O vigilante Francisco Ernando Alves, 39 anos, mora no Rajadinha 3 há 18 anos e não vê a hora do patrolamento chegar lá. São cerca de 5 km de vias em péssimo estado de conservação. “As estradas estão muito ruins, está até difícil para os carros passarem”, conta. “É só chover que estraga tudo”.

Tapa-buracos e recolhimento de entulhos

Além da manutenção das estradas rurais, o GDF Presente passou por outros pontos de Planaltina.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Realizou a limpeza do transbordo irregular no Setor Sul, próximo ao Bairro Fátima. Em apenas um dia, foram retiradas 150 toneladas de entulhos do local.

O Polo Norte também fez a roçagem e a limpeza da margem da DF 230, no Arapoanga, retirou entulhos de diversos lixões irregulares ao longo da rodovia – 160 toneladas de resto de obras foram recolhidas – e, em conjunto com o 1º Distrito Rodoviário do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF), finalizou o asfaltamento e colocação de meios fios no acesso ao bairro Nova Petrópolis.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Vale do Amanhecer também recebeu atenção do GDF. A retirada de inservíveis jogados nas ruas da Quadra CR 30 e operações tapa-buracos nas avenidas principais do bairro estão na lista de serviços executados pelo GDF Presente, em conjunto com a administração de Planaltina. Foram utilizadas 3,6 toneladas de massa asfáltica. O Polo Norte fica em Planaltina até o próximo dia 19.

As informações são da Agência Brasília