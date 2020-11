Programa promove qualidade de vida no trabalho

PUBLICIDADE

A partir desta sexta-feira (27), a Secretaria de Economia (Seec) inicia a aplicação do Inventário de Qualidade de Vida no Trabalho (IA_QVT), desenvolvido pela consultoria do professor doutor Mário César Ferreira, especializado no tema.

Respondidos de forma on-line pelos servidores da pasta, os questionários servirão de base para o desenvolvimento da política e do programa de qualidade de vida que serão implantados no Governo do Distrito Federal (GDF).

A reunião de apresentação do projeto-piloto foi realizada nesta quinta-feira (26), em uma plataforma digital, para os dirigentes da Seec. “Cuidar da qualidade de vida significa valorizar o ser humano, as pessoas e o nosso trabalho”, afirmou o secretário de Economia, André Clemente, durante a apresentação do projeto.

O secretário lembrou que é preciso profissionalizar o assunto no âmbito do serviço público e pediu aos gestores que priorizem essa iniciativa, incentivando a participação coletiva. “O diagnóstico vai nos permitir estabelecer prioridades e ações necessárias, é um legado que vai ficar”, destacou.

Resultado expandido

Segundo a secretária executiva de Valorização e Qualidade de Vida da Seec, Adriana Faria, a meta é começar com o projeto-piloto na pasta e, posteriormente, expandir os resultados para os demais órgãos. “Será um projeto-piloto e um retrato fiel do que é o nosso ambiente de trabalho”, explicou.

Autor de livros sobre o assunto e com vasta experiência sobre o tema no serviço público, o professor Mário César Ferreira, que apresentou o IA_QVT, explicou aos gestores como será realizada a pesquisa e quais serão os passos seguintes.

“É muito importante que o servidor diga o que pensa abertamente”, ressaltou o professor. O questionário será hospedado na internet e ficará disponível aos servidores da Seec do dia 27 deste mês até 18 de dezembro. O link para responder à pesquisa será enviado para o e-mail dos servidores.

O que é

O IA_QVT é um instrumento de diagnóstico e monitoramento de Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) nas organizações. É uma pesquisa de natureza quantitativa e qualitativa, que possibilita o conhecimento, de forma científica, do que pensam os respondentes sobre a QVT em uma determinada organização.

Somente a equipe acadêmica do projeto terá acesso às informações. Será assegurado ao servidor o sigilo da sua identificação e os dados serão tratados de forma coletiva, não individual. Caso o servidor queira, poderá optar por se identificar ao responder as questões abertas.

Também foi publicada nesta quinta-feira (26), no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), a Portaria nº 379, que cria o grupo de trabalho para acompanhamento e coordenação das atividades relativas à consultoria. O grupo oferecerá suporte para a formulação da política e do programa de Qualidade de Vida no Trabalho.

