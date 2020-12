Programa itinerante Sua Vida Vale Muito promove gratuidade e orientações à população

PUBLICIDADE

A sétima edição do programa itinerante Sua Vida Vale Muito, realizada nesta sexta-feira (11) das 9h às 17h na plataforma superior da Rodoviária do Plano Piloto, trouxe uma novidade implementada pela Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus): interessados puderam emitir gratuitamente a segunda via da identidade. A gratuidade foi instituída pela Lei Complementar nº 977, publicada no Diário Oficial do DF, no Decreto nº 41.588.

“Esse decreto veio para atender quem nos procura para emitir a segunda via da identidade, benefício que será concedido gratuitamente somente em nossos programas”, explica a secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani. De acordo com o decreto, terão acesso à emissão da segunda via sem o pagamento de taxa os cidadãos com renda inferior a cinco salários mínimos. A isenção só poderá ser solicitada uma única vez.

Dentro dos protocolos sanitários de enfrentamento à Covid-19, a ação itinerante reforçou, junto ao público, a importância de não fazer aglomeração. O espaçamento foi calculado, com a prerrogativa de preservar a saúde de quem buscou atendimento e dos servidores.

Serviços ofertados

Quem passou pela Rodoviária ainda contou com testes rápidos HIV, síflis e hepatite C, além de distribuição de preservativos e orientações sobre a Covid-19. Também foram oferecidos serviços do Na Hora, como impressão de segunda via de contas da CEB e Caesb, procedimentos on-line, autoatendimento para recursos de retirada de multas, pagamento de IPTU e IPVA e outros agendamentos. As pessoas ainda puderam tirar dúvidas com o Procon e com a Defensoria Pública na área de família sobre temas como pensão alimentícia e divórcio.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A pensionista Nilza Plácido, 49 anos, foi uma das contempladas com a segunda via da identidade. “Tem muito tempo que fiz o meu primeiro RG”, contou. “Na época, tinha 14 anos. Tentei fazer um atendimento e não consegui porque disseram que o documento não era mais compatível, então precisei fazer outro”.

Checagem geral

Rosa Maria Brito da Costa, 60 anos, estava passando de ônibus e viu o movimento. “Aproveitei para ver a situação do meu IPTU, se estava tudo certinho, e foi rápido, deu tudo certo”, comemorou. Severino Manoel dos Santos, 68 anos, e aproveitou para agendar a emissão da Carteira de Trabalho. “Eu não ia conseguir fazer depois, vi o atendimento aqui e aproveitei”, disse.

Sem tempo para fazer um checape e cuidar melhor da saúde, o peruano José Alberto Nunes, 60 anos, há três meses em Brasília, foi aferir a pressão. “Eu estava indo ao banco, quis saber se podiam me atender e consegui”, relatou.

Desde agosto, o programa Sua Vida Vale Muito já atendeu mais de 6 mil pessoas em Ceilândia, Sobradinho 2, Itapoã, Estrutural, Samambaia e Santa Maria. Para a ação desta sexta-feira, a Sejus contou com parceria da Caesb, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Militar, BRB, DER, Secretaria de Saúde (SES) e voluntários.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As informações são da Agência Brasília