Programa Escola de Esporte continua no Complexo Cláudio Coutinho

A Secretaria de Esporte e Lazer comunicou, nesta sexta-feira (23), que o programa Escola de Esporte continuará sendo realizado no Complexo Aquático Claudio Coutinho. Há três meses, a pasta procura se entender com as partes envolvidas para que o projeto continuasse no local.

Nesta sexta-feira (23), a secretária de Esporte e Lazer, Celina Leão, se reuniu com o presidente da Companhia Imobiliária de Brasília, Izidio Santos Junior e o diretor-presidente da concessionária Arena BSB, Richard Dubois, que administra o espaço, em busca novamente de um entendimento que deve ser oficializado na próxima semana.

“Chegamos a um acordo entre todas as partes e a Escola de Esporte não irá sair daquele espaço. Com a assinatura do termo de cooperação, que deverá ser na segunda-feira, irá permitir que a gente continue fazendo todas as nossas atividades esportivas naquele lugar”, explica a secretária. O termo dará segurança jurídica para que a estrutura seja utilizada legalmente, permitindo que a Pasta possa realizar as devidas reformas.

Com informações da Agência Brasília