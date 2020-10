Programa econômico Supera-DF movimentou R$ 4 bilhões desde março

PUBLICIDADE

Criado pelo BRB para reduzir os impactos financeiros e econômicos devido à pandemia do coronavírus, o Supera-DF programa movimentou cerca de R$ 4 bilhões desde o mês de março, em que foi lançado, e sendo um importante agente na retomada econômica do Distrito Federal.

Inicialmente, o Supera-DF foi previsto para atuar em apenas três meses e movimentar R$ 1 bilhão, porém o programa atingiu o valor de recursos movimentados quatro vezes maior do que o esperado.

Durante sua vigência, o BRB atendeu mais de 36 mil clientes Pessoa Física e 8,5mil Pessoas Jurídicas. Do total de empresas que procuraram o banco, mais de 4.600 foram contempladas com a liberação de novos créditos ou por meio de repactuação, ou seja, com a suspensão do pagamento de empréstimos, por até 180 dias, anteriormente contratados e que estavam adimplentes até 18 de março.

“O BRB tem orgulho de ter desenvolvido o Supera-DF e ajudado a salvar empregos e empresas em meio a uma crise de saúde que provocou impactos econômicos em todo o mundo. Atuamos, como se espera de um Banco público, com foco na promoção do desenvolvimento econômico e social do Distrito Federal”, afirma o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa.

As informações são da Agência Brasília