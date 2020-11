Programa DF Livre de Carcaças vai realizar ação em Planaltina

PUBLICIDADE

A operação DF Livre de Carcaças estará em Planaltina nesta quinta-feira (26), a partir das 10h, para retirar das ruas veículos abandonados. Além de aumentar a sensação de segurança da população, a ação tem como objetivo eliminar criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor de dengue, zika e chikungunya.

Esta edição da DF Livre de Carcaças integra o pacote de ações de segurança pública para a região, a primeira a receber o projeto Cidade da Segurança Pública, entre os dias 25 e 29 deste mês. A ação itinerante faz parte do programa DF mais Seguro e é coordenada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP), em trabalho integrado com todas as forças de segurança locais.

A operação

Na primeira fase da operação, foram retiradas 372 carcaças identificadas em 18 regiões administrativas. Os trabalhos são feitos por meio de parceria entre as secretarias de Cidades, Políticas Públicas e DF Legal; Departamento de Trânsito do DF (Detran), Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e Diretoria de Vigilância Ambiental (Dival), da Secretaria de Saúde (SES).

Os representantes dos órgãos envolvidos vão se encontrar em frente à Administração Regional de Planaltina, a partir das 10h, para o início da operação.

DF Livre de Carcaças

Quinta-feira (26), às 10h, no ponto de encontro no estacionamento da Administração Regional de Planaltina (Av. Uberdan Cardoso, Setor Administrativo).

As informações são da Agência Brasília