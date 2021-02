Programa de pós-graduação é regulamentado pelo Brasília Ambiental

PUBLICIDADE

Foi publicada nesta terça-feira (2), no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) a Instrução Normativa nº 1/2021, que regulamenta o Manual de Afastamento para seus servidores participarem de cursos de pós-graduação, como mestrado, doutorado e pós-doutorado. O Programa de Pós-Graduação (PPG) do Instituto Brasília Ambiental já beneficiou 33 servidores. A publicação atual se deve à revisão textual do manual, mas não engloba nenhuma mudança de normas do programa.

O PPG concede o incentivo do afastamento remunerado para o servidor fazer a sua pós-graduação. Do total de beneficiados, 23 pós-graduaram entre 2016, quando o programa foi formalizado, e 2020. Os outros dez usufruíram de dispensa, total ou parcial, quando o programa ainda era informal, porém, cumpriram com todas as regras do manual após o retorno ao órgão.

O Manual de Afastamento foi elaborado com base no artigo 161, da Lei Complementar No. 840/2011, que institui o regime jurídico dos servidores públicos do DF. Entre as obrigatoriedades assumidas pelos servidores, que passam no processo seletivo do PPG e usufruem dos benefícios do Programa, consta o compartilhamento dos trabalhos finais dos cursos com os outros servidores do Instituto, e a disponibilização do mesmo na biblioteca do órgão.

A Apresentação dos trabalhos se transformou no Projeto Ciclo de Palestras – Compartilhando Saberes, que vai para sua terceira edição este ano. O evento acontece mensalmente e é uma iniciativa da Comissão Permanente de Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) do órgão. Visa incentivar a troca de conhecimento entre os servidores e favorecer a integração com a sociedade.

As informações são da Agência Brasília