Programa de aceleração de startupo terá investimento de R$ 1 milhão

O mercado de trabalho, diante de um cenário de desemprego e crise econômica, está mudando e, com isso, as startups estão cada vez mais em destaque. Nos últimos oito anos, o número de empresas nesta linha aumentaram em 20 vezes.

Quando se fala em startup tem um outro nome que é bastante comum e que pode fazer toda a diferença no crescimento da empresa: as aceleradoras, elas intensificam o ritmo de desenvolvimento dos negócios e fazem eles crescerem mais rápido.

Se você tem uma boa ideia, tem uma startup, mas não tem dinheiro para investir no projeto, o CAMP 10 pode ser a solução. A Cotidiano, aceleradora de Startups acaba de abrir inscrições para a primeira etapa de aceleração de 2021. Cada empresa acelerada pela Cotidiano pode receber investimento de até R$1 milhão, valor dez vezes maior que as outras edições. “Iremos atuar em parceria com grupos de investidores anjos dispostos a co-investir com a gente”, explica André Fróes, CEO da Aceleradora Cotidiano.

Os donos das startups selecionadas também participam de um processo de coaching, com Validação da Proposta de Valor, Modelo de Negócio, Marketing, Captação de Investimentos e Estruturação. “O CAMP é um programa de 12 semanas intensas onde fundadores de empresas buscam um modelo de negócios escalável e repetível. As startups selecionadas em nosso programa de aceleração tem acesso ao nosso ecossistema de inovação, com muita troca de conhecimento e experiências”, afirma André.

Durante as 12 semanas as empresas serão acompanhadas de perto para validação de hipótese e sprint, com metodologia ágil e feedback em cada etapa do desenvolvimento. “No CAMP preparamos as startups para se conectarem com os principais fundos de investimento e anjos. Entendendo as fases da startups, teses e modelos de negócio”, ressalta Fróes.

O CAMP é o programa de aceleração da Cotidiano que já acelerou mais de 50 startups com 9 programas realizados ao longo de 4 anos e meio. Além disso, já foi investido mais de R$ 3,8 milhões com nosso fundo de investimento em startups. “Essa edição vai ser muito especial, pois estamos realizando em parceria com a Tração Online! Ou seja, vai ser uma edição com foco em tração: fazer as startups crescerem!! Está imperdível”, conclui o CEO da Cotidiano.

