Programa Cidade da Segurança Pública é realizado em Planaltina

Cidade mais antiga da capital federal com cerca de 200 mil habitantes, Planaltina foi a primeira região a receber o programa Cidade de Segurança Pública – um dos projetos do programa DF Mais Seguro.

Lançado nesta quarta-feira (25), ação levou para o estacionamento da administração regional, helicópteros, ônibus das forças de segurança, reforço nas viaturas da Polícia Militar e do Detran, além de um aparato de stands com mais de dez serviços ao cidadão. Com a iniciativa, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) busca aproximar a população do governo, reduzir os índices de criminalidade, aumentar a sensação de proteção e fornecer serviços aos cidadãos.

A estrutura, que fica em Planaltina até o próximo domingo (29) dá suporte a outras ações da pasta, como a operação Quinto Mandamento e DF Livre de Carcaças. Além disso, será inaugurada nesta tarde uma central de videomonitoramento, onde serão controladas todas as câmeras espalhadas em vias públicas de grande circulação.

Quem passar pela Cidade da Segurança Pública também pode contar com o serviço de emissão de carteira de identidade; pode visitar o Museus de Drogas; consultar informações de uma unidade móvel da DEAM [Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher]; e ainda participar de palestras com orientações de primeiros socorros, exposição de equipamentos e viaturas, entre outros.

O programa itinerante tem participação de toda das forças policiais (polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros, Departamento de Trânsito e Defesa Civil), além do apoio de outros órgãos do governo. Durante a inauguração do projeto, o vice-governador Paco Britto ressaltou que o governo local vem priorizando ações positivas e eficazes no âmbito do sistema de segurança pública do DF.

“Tivemos grandes reduções no índices de criminalidade, pois nossas forças de segurança são as melhores do país”, reforçou Paco Britto. “Com esse programa, o intuito é diminuir ainda mais esses dados e o aumento da segurança da população, levando a tecnologia e inteligência das forças para as regiões administrativas”, completou.

O secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, explica que o projeto DF Seguro tem quatro eixos: “Ampliação e modernização do videomonitoramento, aperfeiçoar o atendimento de emergência, investir mais nas áreas prioritárias de segurança e a Cidade da Segurança”, comenta o titular da pasta.

“O objetivo é aproximar as forças de todas as cidades da capital e conhecer os pequenos problemas. Vamos corrigir tudo aquilo que a gente entende que está errado. Passaremos de três a seis meses dentro dessas regiões e quando sairmos com as cidades organizadas vamos entregar aos responsáveis locais”, disse Anderson Torres.

Por todo o DF

O secretário de Segurança exemplifica que as cidades serão escolhidas com base em diversos critérios, entre eles a estrutura das forças de segurança locais; levantamentos e análises criminais feitas pelos setores de estatística e inteligência; perfil socioeconômico da região; mapeamento de desordens, entre outros.

Célio Rodrigues, administrador de Planaltina, agradeceu em nome da cidade aos órgãos de segurança pública do DF. “Eles estão sempre preparados para dar a vida por nós. Nossa região é antiga e histórica e merece toda a atenção que o governo local tem dado para a comunidade”, disse o responsável pelo lugar.

O líder do governo na Câmara Legislativa do DF (CLDF), o deputado Claudio Abrantes, lembrou que a cidade cresceu e se transformou em um grande centro. “Por isso é muito importante os investimentos públicos que têm sido feitos aqui nas áreas de saúde, segurança e educação. Infelizmente, era uma região que liderava o topo da violência, mas que agora vem diminuindo gradativamente”.

Aprovação popular

Francisco José da Silva, 55 anos, foi conhecer o projeto da pasta. Morador da cidade há mais de 50 anos, ele aprovou a ação do governo local na cidade. “Estávamos precisando desse tipo de programa aqui. Com os policiais aqui, perto, nas ruas, com certeza me sinto mais seguro”, comentou o eletricista.

Também morador antigo da cidade, Deiclo Barbosa, 48 anos, aproveitou os serviços das forças de segurança para emitir a segunda via da identidade. “Vim logo cedo para conseguir meu documento. Será ótimo porque não consegui fazer isso antes por causa da pandemia. Estou aproveitando para conhecer o programa também. Pelo pouco que vi, já gostei”.

As informações são da Agência Brasília