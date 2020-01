Programa Cartão Material Escolar promete aumentar faturamento das papelarias

PUBLICIDADE 

Com a vinda do Programa Cartão Material Escolar as papelarias do DF devem registrar um crescimento de 52% no faturamento do setor este ano em comparação com o ano passado em razão do incremento no orçamento do programa material escolar. Também devem ser gerados 2 mil empregos temporários em razão do benefício. A previsão é do Sindicato de Papelarias e Livrarias do DF (Sindipel). O orçamento destinado pelo governo para o benefício cresceu de R$ 18 em 2019 para R$ 30 milhões este ano.

De acordo com o presidente do Sindipel, José Aparecido da Costa Freire, o programa é a sobrevivência do setor. “A medida beneficia todos os empresários do segmento, de micro e pequeno à médias e grandes empresas. Outro ponto positivo é a segurança jurídica possibilitada pela lei 6.273/19 que regulamentou o programa e permitiu que os empresários possam antecipar seus estoques para as vendas”, comemora o presidente do Sindipel.

Nesta quinta-feira (8) a Secretaria de Desenvolvimento Econômico já havia credenciado 305 papelarias. Uma delas é a Premium Papelaria que fica no Riacho Fundo II. “Esse cartão será de grande importância para gente. Estamos com expectativa no aumento das vendas, contratação de mais funcionários e até expansão da loja”, disse o dono da Premium, Sérgio Batista.

Outro empresário que aposta no programa é o dono da Casa & Cor, Carlos Magno Macedo. Com duas lojas na Asa Sul, ele acredita que o cartão pode ampliar sua clientela. “Provavelmente teremos que colocar novos funcionários e cada ano que se passa isso melhora, atraindo novos clientes para a loja”, prevê o empresário.

Além do incremento no orçamento, o programa foi ampliado para atender mais estudantes em 2020. Agora, os alunos da educação infantil e ensino especial também receberão o benefício para compra de materiais como lápis, cadernos, mochilas, borrachas e jogos pedagógicos.

Os cartões serão distribuídos às famílias carentes, inscritas no programa Bolsa Família, do governo federal. Cada um dos estudantes dos níveis infantil, fundamental e ensino especial receberá R$ 320. O estudante do ensino médio receberá R$ 240.

O edital prevê cinco tipos distintos de lista de material escolar, cada uma para um nível de ensino. Na educação básica, por exemplo, serão 42 itens a serem comercializados pelas papelarias. Já no ensino especial, o estudante poderá escolher até 172 itens da lista, entre mochilas, cadernos, lápis, borrachas e outros materiais pedagógicos. O credenciamento das empresas segue até sexta-feira (10) no Simplifica PJ, que fica na QI 19, lotes 28 a 32, em Taguatinga.

Com informações da Agência Brasília.