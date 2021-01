Programa Capacita DF oferece 30 cursos gratuitos para 500 empresários

PUBLICIDADE

O projeto Capacita DF é uma ação desenvolvida pela Secretaria de Empreendedorismo em parceria com a Associação das Startups do Brasil (Asteps). Por meio da iniciativa, 500 empresários vão poder se inscrever em 30 cursos on-line e gratuitos.

A abertura do programa acontece nesta sexta-feira (15), na sede do Simplifica PJ, às 9h30, em Taguatinga. A trasnmissão do evento vai ser feita pelo canadl do Youtube da Secretaria de Empreendedorismo. As pessoas interessadas pode realizar a inscrição por meio do site da pasta, assim que a cerimônia de lançamento for encerrada.

As 200 aulas serão ministradas por 16 consultores renomados do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). Os futuros empreendedores, microempreendedores individuais, pequenos produtores rurais, estudantes poderão aprender sobre gestão e empreendedorismo; marketing e vendas; controle financeiro; publicidade e propaganda, plano de negócios; como abrir uma startup, entre outros.

O subsecretário de Fomento ao Empreendedorismo, Danilo Ferreira, afirma que de acordo com pesquisa feita pela pasta, 70% dos empresários não fazem planejamento dos seus negócios. “60% não tem conhecimento do mercado em que eles estão atuando e mais de 50% não fazem gestão financeira. Por isso, é de extrema importância que o governo local ofereça esse tipo de capacitação para eles, principalmente para aqueles que não têm condições de pagar por cursos”, comenta.

“Quando o poder Executivo oferta esse tipo de capacitação, há possibilidade do empresário melhorar o seu negócio e manter sua empresa aberta. Isso significa que mais pessoas continuam empregadas e isso vai refletir na economia da capital”, lembra o subsecretário de Fomento ao Empreendedorismo. “Parece uma ação pontual, mas que terá grande resultado lá na frente”, destaca Ferreira.

Plataforma

Segundo o fundador do portal Capacita MPE – plataforma on-line que vai oferecer os cursos –, Maurício Otávio Oliveira, o site tem uma linguagem simples para que qualquer pessoa, independente da sua formação, consiga acessar. “Além do fácil acesso, as aulas com especialistas e consultores do Sebrae são totalmente didáticas. O aluno também responderá questionários, que se transformarão em estatísticas sobre o perfil dos empresários no DF”, explica.

O acesso poderá ser feito por computador, celular ou tablet. O aluno escolhe o tema e pode acessar quantas vezes quiser. Ao final do curso, cada estudante receberá um certificado.

As informações são da Agência Brasília