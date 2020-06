Profissional da saúde: saiba como retirar cartão de acesso gratuito ao transporte público

PUBLICIDADE

O Governo do Distrito Federal (GDF) oficializou, na noite de quarta-feira (18), a gratuidade a profissionais de saúde no transporte público da capital. Para isso, é necessário ter um cartão de identificação de acesso. Saiba como retirar:

O BRB será o responsável por emitir o cartão. A primeira via é gratuita. Para obter o cartão, o profissional deverá dirigir-se a um posto do BRB Mobilidade munido de apresentar documento de identificação oficial com foto e número de CPF e comprovante de exercício da profissão.

Em caso de perda ou roubo, o beneficiário deverá fazer um boletim de ocorrência para a retirada da segunda via. Ela custará o equivalente a duas vezes o valor da maior tarifa vigente na data de solicitação.

Categorias beneficiadas

Segundo a portaria assinada pelo então ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, as categorias consideradas essenciais para a saúde e que se beneficiarão com a gratuidade no DF, são:

Serviço social

Biologia

Biomedicina

Educação Física

Enfermagem

Farmácia

Fisioterapia e terapia ocupacional

Fonoaudiologia

Medicina

Medicina veterinária

Nutrição

Odontologia

Psicologia

Radiologia

Outros benefícios

Caso o beneficiário da gratuidade também usufrua do benefício do vale-transporte ou do auxílio-transporte, a obtenção do cartão de gratuidade da profissão será comunicada ao empregador ou à administração pública, para que sejam feitos os ajustes necessários.

O cartão de acesso gratuito possui caráter pessoal e intransferível, e o seu uso de forma indevida constitui infração com sanções previstas em lei.