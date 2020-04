Profissionais do Hran começam a se hospedar em hotéis do DF

PUBLICIDADE 

O Hotel Saint Paul, no Setor Hoteleiro Sul, está abrigando 26 profissionais de saúde do Hospital Regional da Asa Norte (Hran). Os servidores atuam na linha de frente contra o novo coronavírus, e o Hran é a unidade de referência para tratamento da doença no Distrito Federal.

Os profissionais estão alojados no hotel desde o dia 18 de abril. O deputado distrital José Gomes (PSB) doou as diárias pelo prazo de trinta dias. Até o momento, 13 médicos, quatro enfermeiros e nove técnicos de enfermagem, estão hospedados. Para preservar as famílias, eles já estavam em hotéis, mas arcando a estadia com recursos próprios. Por isso, a direção do Hran deu prioridade.

Nos próximos dias, mais profissionais do Hran serão hospedados em outros hotéis da capital. No primeiro momento, as vagas serão somente para quem atua na unidade, mas há possibilidade de ampliação para profissionais de outras regiões.

“Os critérios de seleção para as hospedagens são para servidores que residem com pessoas em grupo de risco e que estejam no contato mais frontal com os pacientes com Covid-19”, informa a subsecretária de Gestão de Pessoas, Silene Almeida.

Inscrição

Foi aberta uma plataforma no Google Forms para os servidores interessados se inscreverem. A plataforma on-line ficou aberta pelo prazo de quatro dias e se encerrou no último dia 14 de abril. Foram 224 inscritos. A maioria composta por profissionais da Enfermagem e médicos. A princípio, só 12 servidores não atendiam aos critérios, pois, estão em teletrabalho.

“Abrimos 250 vagas somente para o Hran, com a possibilidade de expandir esse quantitativo, pois estamos contratando novos servidores que não tiveram a oportunidade de se inscrever e podem precisar dessas hospedagens”, salienta Silene.

De acordo com a subsecretária, a situação da Covid-19 é muito dinâmica, pois na época em que o governador Ibaneis Rocha anunciou a medida, a clientela principal era o Hran por ser o único hospital de referência. No entanto, com a mitigação todos os hospitais passam a receber pacientes suspeitos e essas diárias podem ser expandidas. “Depende da demanda e dos leitos contratados pela Setur”, afirma.

O processo está sendo elaborado pela Secretaria de Turismo, com o apoio da Secretaria de Economia, que publicou dispensa de licitação no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta segunda-feira (27) para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de hospedagem e hotelaria, em apartamento individual (single), com café da manhã, almoço e jantar para alojar os profissionais de saúde, vinculados à Secretaria Saúde, lotados no Hospital Regional da Asa Norte (Hran).

“A ideia do governador é dar segurança ao profissional de saúde que está na linha de frente dessa guerra contra o coronavírus e tem familiar em grupo de risco. É mais uma ação de cuidado e valorização dos servidores”, finaliza a subsecretária de Gestão de Pessoas.