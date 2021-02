Profissionais de saúde recebem cartas em agradecimento ao combate à covid-19

PUBLICIDADE

Para agradecer aos profissionais de saúde que estão na linha de frente ao combate ao novo coronavírus após mais de 300 dias de luta, um grupo de religiosos homenageou a equipe do Hospital Regional do Gama (HRG). Foram entregues 204 cartas com mensagens de encorajamento, reconhecimento e gratidão pelos serviços prestados.

Junto a cada carta foi colocado um bombom “para adoçar a amargura após os plantões difíceis”, explicou Sebastião Oliveira, um dos responsáveis pela elaboração das mensagens. Esse projeto, contou, surgiu ainda em 2020, na Congregação Central do Gama das Testemunhas de Jeová.

“Viemos homenagear aqueles que, de forma corajosa, bondosa e altruísta, arriscam suas vidas diariamente para enfrentar um vírus desconhecido que, até então, não tinha uma vacina para preveni-lo”, resume Sebastião.

Emoção

Escritas manualmente e depois digitalizadas, essas cartas também foram enviadas a profissionais de saúde que atuam no combate ao coronavírus em vários estados do Brasil e em outros países.

“Achei simplesmente maravilhoso, fiquei emocionada”, contou a técnica de enfermagem Hilda Vasconcelos. “Nesse momento pelo qual que estamos passando, ter um reconhecimento desse, é muito gratificante. Me senti honrada como profissional de saúde.”

O médico Ricardo Fonseca também elogiou a atitude. “Foi um gesto muito nobre, expressão sincera de carinho e reconhecimento à luta de todos os servidores do HRG no combate da pandemia”, resumiu.

Com informações da Agência Brasília