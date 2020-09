Professor do DF é um dos vencedores do Educador Nota 10

PUBLICIDADE

O professor da rede pública do Distrito Federal André Luis Miranda de Barcellos Coelho é um dos dez vencedores do prêmio Educador Nota 10. Criado em 1998, o prêmio tem por objetivo reconhecer e valorizar docentes da Educação Infantil ao Ensino Médio. É considerado um dos mais importantes do país.

André Luis Coelho é o único representante do Centro-Oeste. Ele deixou para trás 3.761 inscritos e 50 finalistas. Para ser um dos vencedores, o professor apresentou o projeto Óptica com Ciência. “Um dos momentos mais marcantes foi justamente oferecer aos estudantes a oportunidade ao debate de ideias pela experiência científica dentro de sala de aula”, conta o profissional.

Ainda sobre o projeto, o Óptica com Ciência foi desenvolvido em 2019 com cerca de 220 alunos do 3º ano do Ensino Médio da escola SEB Dínatos, da rede particular. André trabalhou com óptica geométrica (parte da Física responsável pelo estudo do comportamento da luz). Durante 16 aulas, foi construído um método de investigação composto por três momentos: investigar um fenômeno com a coleta de dados qualitativos e quantitativos; debater e analisar as informações; e sistematizar os conhecimentos produzidos.

Carreira

André entrou como professor concursado na rede pública em 2015. Já deu aula no Centro Educacional 7 e pelo Centro de Ensino Médio 10, ambos em Ceilândia. Licenciado em Física pela Universidade de Brasília (UnB), é mestre em Ensino de Física e doutorando em Educação em Ciência, na mesma instituição. O mestre busca aplicar em sala de aula todo o conhecimento que adquire, de maneira simples, desmistificando que a ciência seja algo inalcançável. Foi assim que nasceu o projeto Óptica com Ciência.

Em 2018, foi selecionado para um curso intensivo no laboratório da Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear (Cern), na Suíça. Depois, fez cursos no Canadá e nos Estados Unidos, também em importantes instituições internacionais. “Todas essas experiências mudaram profundamente as minhas concepções sobre como ensinar ciência”, diz o professor brasiliense, de 31 anos, casado e pai orgulhoso de uma filha.

Mais sobre o prêmio

O Prêmio Educador Nota 10 foi criado em 1998 pela Fundação Victor Civita que, desde 2014, realiza a premiação em parceria com Abril, Globo e Fundação Roberto Marinho. O objetivo é reconhecer e valorizar professores da Educação Infantil ao Ensino Médio e, também, coordenadores pedagógicos e gestores escolares de escolas públicas e privadas de todo o país. Este ano, o Prêmio conta com o patrocínio da Fundação Lemann e da empresa Somos Educação, e o apoio da Associação Nova Escola, Instituto Rodrigo Mendes, Unicef Brasil e BDO.

André recebeu a notícia da premiação no dia 20 de julho, quando os vencedores foram anunciados no programa Encontro Com Fátima Bernardes, da Rede Globo. Foi um dia marcado por emoções bem diferentes. De um lado a alegria e de outro a tristeza. “Meu pai me ligou ao meio-dia para me dar parabéns. Infelizmente, já vinha com problemas de saúde e, no fim da tarde, faleceu aos 60 anos”, relembra. “Dedico este prêmio ao meu pai”, completa.

Na semana passada, a secretaria de Educação do Distrito Federal recebeu o comunicado oficial da organização do Prêmio sobre o resultado e foi convidada a participar da cerimônia on-line de premiação. O documento foi assinado por Fábio Carvalho, presidente do Grupo Abril; José Roberto Marinho, presidente da Fundação Roberto Marinho e vice-presidente do Grupo Globo; e Victor Civita Neto, presidente da Fundação Victor Civita.

