Professor de Brasília vencedor do Prêmio Educador Nota 10 concorre a título de Educador do Ano

Um dos dez nomes selecionados nesta edição do #EsseProjetoé10 é o professor André Luís Miranda de Barcellos Coelho, que leciona no SEB Dínatos e é professor licenciado da Secretaria de Educação. Ele foi escolhido pela inovação com o trabalho Óptica com Ciência , projeto desenvolvido com os alunos da 3ª série do ensino médio que buscava levar a investigação científica para dentro da sala de aula.

O método desenvolvido por André Luís alinhava conteúdos on-line com encontros presenciais. Uma espécie de ensino híbrido, antes mesmo da pandemia. Ele levou para o ambiente on-line as aulas mais diretivas, ou seja, mais tradicionais e pouco dialógicas, a fim de liberar espaço presencial para a realização de atividades mais significativas, como as investigações.

Nesta edição do prêmio, só foram aceitos projetos desenvolvidos em 2019, devido à disseminação do novo coronavírus que fechou as escolas. O prêmio Educador Nota 10 é uma iniciativa da Fundação Victor Civita e ocorre em parceria com a Abril, Globo e Fundação Roberto Marinho e busca reconhecer o trabalho de profissionais da educação básica pública e privada. Podem participar professores e gestores escolares.