Produtores rurais são beneficiados com a revitalização do Canal da Vargem Bonita

Com o objetivo é reduzir as perdas de água e garantir a regularidade no abastecimento a produtores rurais e à população da comunidade, o sistema de canais de abastecimento de água da Vargem Bonita vai ganhar 9 quilômetros de Tubos PVC que vão substituir o canal atual, feito no sistema de manilhamento e que apresenta desgastes que comprometem o abastecimento das propriedades.

Os tubos chegaram à Vargem Bonita na semana passada. A obra deve ser concluída ainda no primeiro semestre de 2020. “Esse trabalho de revitalização dos canais é muito importante para a Emater-DF porque beneficia os nossos produtores, que, sem água, não têm como produzir. Então é bom para os produtores e é bom para a Emater-DF”, disse o diretor-executivo da Emater-DF, Antonio Dantas.

A revitalização é uma demanda antiga da comunidade, pois o canal foi construído há mais de 30 anos. “O canal é dividido em três ruas e atualmente a terceira rua já está sem receber água adequadamente, porque o concreto está deteriorado”, explica Edvan Ribeiro, técnico da Secretaria de Agricultura do Distrito Federal (Seagri-DF).

Com a nova tubulação, 66 produtores serão beneficiados com a regularização da vazão da água a ser recebida. “Atualmente, na época da seca, muitos produtores já sofrem com a falta de água”, diz a engenheira agrônoma da Emater-DF Maíra Teixeira de Andrade.

“A Vargem Bonita é uma região de produção principalmente de folhosas e de caixaria que tem terra, como gengibre, batata-doce e inhame. Então, além da água para o plantio, há uma demanda de água para higienização e sanitização dessas hortaliças”, afirma a agrônoma da Emater-DF.

O trabalho de revitalização dos canais é realizado em parceria entre a Secretaria de Agricultura, que faz a aquisição do material e disponibiliza o maquinário, a Emater-DF, que disponibiliza um técnico para acompanhar a execução do serviço, e a comunidade, que auxilia com a mão de obra, muitas vezes em forma de mutirão.

Durante o ano de 2019 foram instalados 25 km de tubulação em canais e ramais de irrigação no DF. Alguns foram totalmente revitalizados, como os canais de Buriti Vermelho, Capão Comprido e Santos Dumont (que falta apenas o canal principal a ser concluído), e vários trechos foram recuperados, como no Canal do Rodeador, Lamarão, Capão Comprido I, Tabatinga, Granja do Ipê. Os próximos serão Vargem Bonita, Márcia Cordeiro Leite e Córrego das Corujas, todos com o material já à disposição, aguardando a disponibilização do maquinário para realização da obra.

Com informações da Agência Brasília.