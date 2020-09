Produtores artesanais são contemplados com lojas

PUBLICIDADE

Trinta artesãos foram contemplados com a posse de um ponto fixo para que possam vender suas mercadorias. Os lotes estão situados na Loja do Artesanato de Brasília, no Alameda Shopping, em Taguatinga. O local já está liberado para que os produtores artesanais consigam fazer a comercialização dos produtos. A área destinada para as lojas é uma concessão da políticas públicas do Governo do Distrito Federal (GDF) e tem surge para incentivar a atividade e gerar renda.

Incentivo à economia

“A indústria do turismo é força inesgotável de divisas para muitos países e cidades, pois o segmento é polo de atração de capital e pessoas; gera renda, trabalho e emprego e gira a roda da economia, da mesma forma que o turismo move o artesanato em todo o mundo”, ressalta a secretária de Turismo, Vanessa Mendonça.

Ela lembra que, só no Distrito Federal, existem cerca de 12 mil artesãos movimentando o comércio de bens e criando oportunidades de trabalho para muitas pessoas. Com impacto positivo na geração de emprego e renda, o investimento no setor de artesanato e na economia criativa, destaca a secretária, segue as diretrizes do governador Ibaneis Rocha.

Em 2019, a venda de produtos associados ao turismo no DF foi de R$ 871.599,94. Neste ano, mesmo diante da recessão provocada pela pandemia da Covid-19, a cifra registrou um movimento de R$ 239.133,36, no período de janeiro a agosto.

Ampliação da rede

Na Setur, a Coordenação de Promoção do Artesanato (Coart) atua de forma a ampliar a rede de comercialização, conhecida como rota do artesanato, com a meta de promover o desenvolvimento sustentável para os artesãos e a redução da desigualdade social.

Outra atribuição da Coart é a coordenação local do Programa do Artesanato Brasileiro (PAB), entidade vinculada ao Ministério da Economia, que orienta as representações estaduais a fomentarem o setor, principalmente por meio da concessão de espaços para a comercialização do artesanato local.

Com a Loja do Artesanato de Brasília, os artesãos da capital federal ganham mais visibilidade e ajudam a contribuir para a movimentação da economia local. Num mesmo ambiente, reúnem-se produtos com características exclusivas, reforçando a construção da identidade cultural do DF.

