Procedimentos para inspeção de pontes e viadutos são aprovados na CLDF

Os deputados distritais aprovaram na tarde desta quarta-feira (18), em sessão extraordinária remota da Câmara Legislativa, o projeto de lei nº 25/2019, do deputado Iolando Almeida (PSC), que estabelece procedimentos para inspeções de pontes e viadutos no Distrito Federal. O texto aprovado é um substitutivo apresentado pelo autor e pela deputada Júlia Lucy (Novo). A matéria foi aprovada em primeiro turno, com 13 votos favoráveis, e precisa passar por uma segunda votação no Plenário.

A proposta define as condições exigíveis para a realização de inspeções em pontes e viadutos, utilizados em estradas de rodagem. Na justificativa do projeto, Iolando Almeida destaca que as pontes, viadutos e passarelas “compõem um acervo público de valor inestimável, pela importância que representam para o desenvolvimento econômico e social da Nação”. O autor também alega que a conservação destes elementos muitas vezes é negligenciada. “A manutenção, quando ocorre, é geralmente corretiva e só é realizada quando a obra está atingindo (ou já atingiu) o seu estado limite de utilização”, avaliou o distrital.

Praça Padre Brandão

O deputados também aprovaram, em primeiro turno, o projeto de lei nº 1.468/2017, do deputado Chico Vigilante (PT), que dá o nome de Padre Brandão à Praça localizada em frente e ao lado da Paróquia Santo Inácio de Loyola, situada na QN 311 em Samambaia. A proposta foi aprovada em primeiro turno, com 13 votos favoráveis e a abstenção da deputada Júlia Lucy (Novo).

Chico Vigilante informou que Brandão foi o primeiro padre de uma igreja católica em Samambaia e participou ativamente da construção da primeira igreja da cidade.