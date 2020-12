Problema em duto pode deixar postos do DF sem combustíveis

PUBLICIDADE

Proprietários de postos de combustíveis do Distrito Federal temem ficar sem condições de abastecer nos próximos dias. Nesta quarta-feira (23), o presidente do Sindicombustíveis-DF, Paulo Tavares, alertou para um problema no transporte de gasolina.

Segundo Tavares, o duro que transporta combustível para o DF apresentou problemas, e isso impossibilita a entrega para os estabelecimentos. “Os postos estão sem previsão para abastecer os estoques”, afirmou o presidente, em nota. Com isso, pode haver alta nos preços.

Já no início da noite, o Sindicombustíveis repassou um parecer da Petrobras. A estatal afirmou que o oleoduto que abastece o DF e também Goiânia-GO vinha sendo danificado por praticantes de furtos de combustível. Por isso, foi necessário interromper a operação para reparar furos e remover conexões irregulares.

A Petrobras afirmou ainda que o repasse de gasolina para Goiânia e Brasília está sendo restabelecida ainda hoje. “A companhia permanece em articulação com as companhias distribuidoras e a ANP na implementação de ações adicionais para a garantia do atendimento da demanda de combustíveis na região”, diz a estatal em comunicado. Ademais, as supostas fraudes serão apuradas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em 2020, o preço da gasolina sofreu 40 reajustes, sendo 19 aumentos. Já o diesel mudou 31 vezes.