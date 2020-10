Princípio de incêndio atinge apartamento no 10º andar em edifício de Águas Claras

PUBLICIDADE

Um apartamento no 10º andar do Condomínio Spazio Bella Vita, na quadra 101, em Águas Claras, foi atingido por um princípio de incêndio. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender a ocorrência e mobilizou quatro viaturas e 17 militares.

No momento que os militares chegaram ao local e encontraram dois bombeiros do CBMDF e um policial da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), moradores do edifício, atuando no combate às chamas e na evacuação do prédio.

As equipes mobilizadas finalizaram a fase de rescaldo e passaram a orientar os moradores com relação aos procedimentos em casos como este. No momento em que o fogo se iniciou duas crianças de idades entre 7 e 12 anos estavam no apartamento mas, ao verem o fogo, saíram e permaneceram no corredor do 10º andar.

De todo o apartamento somente um dos quartos teve um colchão e a tela de proteção da janela queimados e suas paredes ficaram tingidas pela fumaça. A operação durou cerca de 40 minutos. Ninguém se feriu e a perícia foi acionada.