Primeiros resultados para ingresso na Escola de Música de Brasília são divulgados

A Escola de Música de Brasília (EMB) divulgou os primeiros resultados para ingresso na instituição. A lista está presente no site da própria unidade. Esta foi a primeira etapa do processo seletivo para entrar na escola, uma das mais tradicionais do País. Ao todo, são oferecidas 417 vagas em 51 cursos, todas para o primeiro semestre de 2021.

O próximo passo será a realização da prova teórica para os cursos técnicos (popular e erudito). Os candidatos habilitados terão das 15h às 17h de segunda-feira (25), para acessar, responder e enviar a prova, via formulário Google, que estará disponível no site da EMB.

Resultado preliminar

Na próxima terça-feira (26), a partir das 15h, também no site da EMB, será divulgado o resultado preliminar do processo seletivo, já considerando prova prática, entrevista e prova teórica. Os candidatos que desejarem entrar com recurso contra o resultado preliminar deverão preencher formulário próprio, que estará disponível no site da escola e deverá ser encaminhado até as 16h do dia 27, por meio do e-mail [email protected]

Resultado final

Após a análise dos recursos, a divulgação dos aprovados e classificados será realizada na quarta-feira (27), a partir das 19h.

Matrícula

A matrícula dos aprovados e classificados dentro do número de vagas será realizada de 28/01 a 05/02, mediante o envio de documentação escaneada/digitalizada à Secretaria Escolar da Escola de Música de Brasília, de maneira virtual e exclusivamente pelo endereço de e-mail: [email protected]

A documentação e todas as demais informações podem ser consultadas no edital do processo seletivo.

