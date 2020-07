Primeiro Domingo da Gente acontece hoje no Paranoá

PUBLICIDADE

O primeiro dia do projeto Domingo da gente, que acontece no Paranoá e tem como objetivo desafogar as pistas de atletismo e evitar as aglomerações na cidade aconteceu hoje (5) na cidade. Para ocorrer, a via de ligação do entre o Paranoá e o condomínio Paranoá Parque foi transformada em uma área de lazer.

O projeto de fechar a avenida para os carros surgiu para evitar a aglomeração de pessoas em uma pista de atletismo, de 400 metros, que existe entre o Paranoá e o Itapoã. A pista tem ficado lotada aos finais de semana.

Para o chefe de Gabinete do Vice Governador, Paulo César Chaves, o projeto da fôlego aos moradores que estavam em casa. “A gente está dando lazer para a população que está sofrendo com o Covid, presa em casa há mais de 100 dias”, disse.

Segundo Paulo com a rua fechada para pedestres é possível respeitar o isolamento social e aproveitar o dia.

A expectativa do Governo do Distrito Federal é prosseguir com o projeto após o fim da pandemia, tornando a avenida local apropriado para fazer exercícios físicos e passear durante os domingos.

Camylla Vale, moradora do Paranoá, esteve presente no primeiro dia de abertura. “Eu achei uma ideia boa da administração, porque é um espaço que a comunidade tem para no final de semana vim com a família, trazer as crianças para se divertir”.

Expansão

A ideia, segundo a Secretaria de Esporte e Lazer, é levar o projeto para outras cidades. Desde o feriado de Corpus Christi, em 11 de junho, o GDF decidiu reabrir o Eixão do Lazer e também fechar a W3 Sul . Aos domingos e feriados, das 6h às 17h, a população pode utilizar as vias para praticar atividades ao ar livre. A medida também faz parte do cronograma para o retorno das atividades físicas na capital.